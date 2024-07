Führungswechsel in der Staatskanzlei : Alexander Schweitzer soll am 10. Juli zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt werden. Der bisherige Arbeits- und Sozialminister beerbt nach elf Jahren Malu Dreyer, die sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht. Welche Erwartungen haben kommunale Spitzenvertreter an den SPD-Politiker?

„Das ist eine gute Wahl – auch aus kommunaler Sicht“, sagt Ludwigshafens