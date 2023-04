Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit Philipp Grimmer haben die Hockeyherren des TFC Ludwigshafen in der Hallensaison 2018/2019 den Aufstieg in die Erste Regionalliga geschafft. Nach einer Auszeit ist er wieder zurück: Am Samstag, 17 Uhr, starten die Löwen in der Zweiten Regionalliga zu Hause gegen SC 1880 Frankfurt II in die Saison. Der 37-jährigen Grimmer spricht über Corona, Motivation, Perspektiven und einen hochkarätigen Zugang.

Herr Grimmer, ganz banal gefragt: Was gibt’s Neues?

Seit der Hallensaison bin ich wieder verantwortlich für unsere Ersten Herren. TFC-Vorsitzender Christian Hanz