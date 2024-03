Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seltene Berufe: Vor allem Mädchen mögen Pferde, und längst sind es vor allem Frauen, die Tierärzte werden. Eine von ihnen ist Johanna Engl, die mit zwei Kollegen die Tierärztliche Klinik für Pferde in Maudach leitet. Dabei war sie gar keine typische Pferdenärrin, was ihr heute dabei hilft, ihren Umgang mit den Tieren nüchterner zu betrachten.

In der Pferdeklinik in Maudach geht es dieser Tage beschaulich zu. Nicht, weil kein Tier weit und breit so krank wäre, dass es nicht ins Krankenhaus müsste. Der Grund ist