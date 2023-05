Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit November ist die Ärztliche Bereitschaftspraxis Ludwigshafen die einzige in der Region, die nachts noch besetzt ist . Welche Auswirkungen das hat, warum Patienten erst die 116117 wählen sollen, und welche kuriosen Fälle er als neuer Leiter der Praxis erlebt, danach haben wir Karl Barwich gefragt.

In der neben dem St. Marienkrankenhaus liegenden Ärztlichen Bereitschaftspraxis in der Steiermarkstraße kennt sich Karl Barwich bestens aus. Der in Frankenthal praktizierende Hals-Nasen-Ohren-Arzt