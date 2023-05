Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zugegeben, der fliederfarbene Renner hat seine besten Zeiten schon hinter sich. Aber die ihm angebundene Nachricht ist trotzdem ein Schlag ins Kontor: „Dieses Fahrrad stellt aufgrund seines Zustandes Abfall im Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes dar.“ Per Handstreich wird aus dem Drahtesel also Schrott? Ganz so einfach ist es nicht.

Nein, eine genaue Statistik zur Anzahl entsorgter Fahrräder im Stadtgebiet führt der Bereich Umwelt nicht. Dessen Mitarbeiter haben das Fähnchen mit der unschmeichelhaften Einordnung an dem