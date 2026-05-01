Im Haus des Kindes in Limburgerhof gibt es jetzt eine Hortzeitung: den „Hortblitz“. Die Nachwuchsjournalisten bekamen Besuch von RHEINPFALZ-Redakteur Christian Treptow.

Druckfrisch liegt der „Hortblitz“ auf dem Tisch, und die Kinder sind selbst ein wenig überrascht, ihre erste eigene Zeitung in den Händen zu halten. Vor zwei Monaten haben sie gemeinsam mit ihrem Erzieher Alex Kolesow begonnen, an dem Projekt zu arbeiten. Seitdem wurden Fragen entworfen, Texte geschrieben, Interview Partner gesucht, Bilder gemacht – ganz wie in einer richtigen Redaktion.

Die acht Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis elf Jahren stellen sich im „Hortblitz“ selbst und den Alltag im Hort vor. Sie haben andere Kinder und Erzieher interviewt und herausgefunden, was ihnen im Hort besonders gut gefällt und was sie sich noch wünschen. Außerdem erklären sie, was es mit der Hampelmann-Aktion auf sich hat, wie der neue Essensraum aussieht und was hinter der Initiative „Kita isst besser“ steckt.

Die Geschichte vom Bienenschwarm

„Ihr habt sogar ein Rätsel, so wie in der RHEINPFALZ“, stellt Christian Treptow anerkennend fest. Der Redakteur aus der Lokalredaktion Ludwigshafen Land erklärt den Kindern, wie Journalisten arbeiten, und hat eine aktuelle Ausgabe der Zeitung mitgebracht. Viele der Kinder kennen die RHEINPFALZ von zu Hause, einige lesen sogar schon selbst darin. „Mir liest meine Schwester vor“, erzählt Amalia.

Interessant finden die Kinder auch den Arbeitsalltag eines Redakteurs. Dass dieser erst gegen 10 Uhr beginnt, klingt zunächst gut – dass dafür abends länger gearbeitet wird, gefällt ihnen weniger. Christian Treptow berichtet von einem der Themen, die er gerade bearbeitet hat: die Geschichte über einen Bienenschwarm in Limburgerhof.

„Woher weißt du das mit dem Bienenschwarm?“, fragt Lilly. Treptow erklärt, dass Hinweise oft von Bürgern kommen, die sich bei der Redaktion melden, per E-Mail oder Telefon. In anderen Fällen kündigen etwa Gemeinden Termine und Themen an. „Wir telefonieren viel mit Leuten und recherchieren“, sagt er. „Kein Tag ist wie der andere, und es gibt immer neue Geschichten.“

Fragen zum Einsatz von KI-Bildern

Das findet Lilly spannend: „Ich würde gerne mal jemanden interviewen, den ich noch nicht kenne, den aber andere kennen, damit ich ihn auch kennenlerne.“ Christian Treptow ermutigt die Kinder und erklärt, was man für den Beruf mitbringen sollte: Offenheit, Neugier und Freude am Umgang mit Menschen. In Sachen Rechtschreibung sollte man fit sein. Journalisten beginnen ihren beruflichen Werdegang häufig mit einem Praktikum, einige haben Journalismus studiert, andere sind quer eingestiegen.

Weitere Fragen lassen nicht lange auf sich warten. „Gibt es Leute, die nur über Sport schreiben?“, will Mara wissen. Treptow erklärt die verschiedenen Ressorts einer Redaktion. Beim Durchblättern der Zeitung entdecken die Kinder sogar einen winzigen Farbfehler in einem Bild. Marla interessiert sich für den Einsatz von KI-Bildern, Fabian fragt nach Drohnenaufnahmen.

Für die Kinder war es ein spannender Nachmittag. Ihre Zeit als Journalisten beim „Hortblitz“ ist leider vorbei. Eine neue Ausgabe ist bereits geplant – dann dürfen andere Kinder in die Rolle der Reporter schlüpfen. Die Warteliste für die Zeitungs-AG ist lang.