Das Maudacher Open-Air-Kino geht in die nächste Runde: Am Samstag, 10. September, ab 19.30 Uhr, wird der Schlosshof in der Von-Sturmfeder-Straße 3 für die US-amerikanische Komödie „Was Männer wollen“ geöffnet. Es geht um eine Sportagentin, der in einer männerdominierten Berufswelt der Aufstieg verwehrt wird. Durch einen (un)glücklichen Umstand kann sie plötzlich die Gedanken der Männer verstehen. Für die berufliche Karriere ist das förderlich, aber wie so oft liegen Fluch und Segen liegen nah beieinander. Filmbeginn ist den Veranstaltern zufolge bei Einbruch der Dämmerung um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Anmeldung per E-Mail an OpenAirKino@maudach.de oder unter Telefon 0621 5295381 wird dennoch gebeten.