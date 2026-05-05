Zum Tag des Lokaljournalismus (5. Mai) haben sich Mitglieder der Redaktion Ludwigshafen Gedanken gemacht und geben einen Einblick hinter die Kulissen.

Warum ist lokale Berichterstattung noch wichtig? Wie kommen Themen ins Blatt oder ins Internet? Wie eng ist der Kontakt zu den Lesern? Warum ist der Beruf eines Lokalredakteurs mehr als nur ein Job?

„ Ludwigshafen ist ein spannender Ort zum Leben und Arbeiten“, sagt Michael Schmid (58). Als stellvertretender Redaktionsleiter kümmert er sich unter anderem um die Planung der Themen, die online und in der gedruckten Zeitung ausgespielt werden. Früher waren Lokalredakteure dabei auf ihre Erfahrung und ein Bauchgefühl angewiesen. Heute gibt es Softwareprogramme, die aktuell messen und bewerten, was bei den Lesern gefragt ist. Oft sind diese aus digitalen Daten gewonnenen Erkenntnisse deckungsgleich mit dem Bauchgefühl: Alles, was in der BASF passiert, interessiert die Ludwigshafener und auch viele Leser darüber hinaus. Gleiches gilt für die Mega-Projekte in der Stadt und die Baustellen. Sehr hoch ist auch das Interesse am Wohnungsbau – wo werden neue Wohnungen gebaut, wo entstehen Neubaugebiete, was tut sich in der Hotelbranche? Was sich in der Gastronomie und in der Ludwigshafener Innenstadt tut, interessiert ebenfalls überdurchschnittlich viele Menschen. Eine Großstadt wie Ludwigshafen liefert immer wieder Stoff für spannende Geschichten.

Michael Schmid, sein Kürzel: mix. Foto: ier

Neben aktuellen Ereignissen wie Unfällen, Verbrechen oder Sport- und Kulturveranstaltungen spielen auch Hinweise von Lesern eine wichtige Rolle: Beispielsweise melden sich Menschen bei der Redaktion, die auf Metalldiebstahl auf einem Friedhof aufmerksam machen oder auf den Umstand, dass Pkw-Absperrpfosten im Maudacher Bruch ignoriert werden. Oft sind es Dinge, die Menschen ärgern. Aber es gibt auch andere Tipps, etwa, dass ein 80-Jähriger noch als DJ in Mannheim auflegt. Eine Fülle von Themen, aus denen die Redaktionsmitglieder oder die Freien Mitarbeiter der Zeitung dann Geschichten stricken. Motto dabei: „Je näher bei den Menschen, umso besser.“

Zwei sehr beliebte Formate

Ganz nah bei den Menschen ist unser Format „Irgendwo in LU“, das in Print immer dienstags erscheint. Aus der Taufe gehoben hat es vor über 15 Jahren Redaktionsleiter Steffen Gierescher (56). Dabei sprechen wir jede Woche spontan Leute auf der Straße an, entweder zu aktuellen Themen in der Stadt, in der Welt oder ganz privat. Je nachdem, wie sich das Gespräch entwickelt. Hier treffen Bauchgefühl und das Leben „uff de Gass“ direkt aufeinander, Menschen berichten ungefiltert darüber, was sie denken, was sie bewegt, was ihnen gefällt oder was sie stört. „So funktioniert Lokaljournalismus“, sagt Gierescher.

Steffen Gierescher, sein Kürzel: ier. Foto: rxs

Die in der Regel hohen Zugriffszahlen online zeigen, dass er richtig liegt und dieses Format ankommt, weil es eben unverfälscht und nicht weichgespült ist. Ähnlich verhält es sich mit unserer wöchentlichen Kolumne „Quintessenz“ (in Print immer donnerstags), bei der Redakteure „frei Schnauze“ und authentisch darüber berichten, was sie im Alltag beschäftigt, wie sie die Stadt beobachten und was ihnen ansonsten so unter den Nägeln brennt. Die Idee zu unserem „Klassiker“ hatte Kollegin Christiane Vopat (56). Auf kein anderes Format werden die Autoren so oft in der Stadt angesprochen, weil es eben unverwechselbar ist. Jeder Schreiber hat dabei seinen eigenen Stil – und inzwischen auch seine eigenen Fans.

Das tägliche Überraschungsei

Ein Leben ohne (Lokal-)Zeitung ist möglich, aber sinnlos. Zeitungsleser wissen natürlich, dass dieser Satz im Original ein bisschen anders formuliert von dem einzigartigen Loriot stammt. Denn Zeitungsleser wissen einfach mehr. So wie die Leser der RHEINPFALZ bestens informiert sind über das politische, wirtschaftliche, kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben in der Region, in der sie leben, arbeiten und ihre Freizeit genießen. Redakteurin Christiane Vopat findet: „Als Mensch, der sich für viele Themen interessiert und gern immer wieder dazulernt, ist es mir ein Rätsel, wie man ohne eine regionale Tageszeitung auskommen kann. Denn nur dieses journalistische Format informiert mich über alles, was ich für meinen Alltag wissen muss, und über tolle Veranstaltungen, die ich nicht verpassen will. Die Zeitung ist mein köstliches tägliches Überraschungsei. Sie hat mich schon als Schulkind begeistert, als ich das Lesen als etwas Wunderbares, als Tor in die ganze Welt für mich entdeckt habe. Und auch nach weit mehr als 30 Jahren als Journalistin und dienstältester Redakteurin im Team der Ludwigshafener Rundschau liebe ich meinen vielfältigen Beruf. Keine Zeitung – das geht privat und beruflich gar nicht!“

Christiane Vopat, ihr Kürzel: evo. Foto: Ralf Moray

Interessante Begegnungen

„Als Lokaljournalistin trifft man viele interessante Menschen aus der Region. Das ist immer wieder überraschend, obwohl man hier schon viele Jahrzehnte lebt und arbeitet“, sagt Doreen Reber (51). Sie ist Redakteurin in der Rhein-Pfalz-Kreis-Redaktion und schreibt über das Geschehen in den Kommunen im mittleren Landkreis. Für ihren Job ist sie manchmal aber auch selbst mit einem Foto in der Zeitung zu sehen. Und das führte vor einigen Jahren zu einem besonders schönen Ereignis. Eines Tages klingelte das Redaktionstelefon: „Hallo Frau Reber, hier ist Herr Schön!“, sagte die Stimme am anderen Ende der Leitung. „Ich wusste sofort, wer es war“, erinnert sie sich. Es war der Physiklehrer ihres Leistungskurses am Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasium, der sie auch nach über 20 Jahren auf dem Foto in der Zeitung wiedererkannt hatte.

Doreen Reber, ihr Kürzel: doo. Foto: reberd

„Die Freude war groß, denn jener Physiklehrer war einer der wenigen Pädagogen in meiner Schulzeit, der mir aufgrund seiner Freundlichkeit und seines Humors – gepaart mit väterlicher Strenge – immer in Erinnerung geblieben ist“, erzählt Reber. Und auch der Lehrer, mittlerweile pensioniert, hatte (zum Glück) gute Erinnerungen an seine einstige Schülerin. „Vor allem aber freute er sich, dass ich Journalistin geworden bin – auch wenn das ein Job ist, der weit weg von seiner fachlichen Materie war.“

Das schönste Interview

Ihr „schönstes Leseerlebnis“ kann sie zum Tag des Lokaljournalismus leider nicht anbieten. Beim Stichwort „schönstes“ hat sie nämlich sofort ihr „schönstes Interview“ im Kopf, sagt Eva Briechle (50), wie Doreen Reber Mitglied der Kreisredaktion. Geführt hat sie es mit Andreas Schmitt – bekannt ist er als „Obermessdiener“ aus der Fernsehsitzung „ Mainz bleibt Mainz“. „Als Fasnachterin bin ich mit dieser Sendung groß geworden, gefreut habe ich mich deshalb wie Bolle. Terminlich lief es zwar erstmal nicht so rund. Das Interview sollte damals wenige Tage vor der Sendung stattfinden und Schmitt riss mehrfach den ausgemachten Telefontermin. Irgendwann schrieb er mir per Whatsapp“, erinnert sie sich. „Ich versuch’ verzweifelt, Sie zu erreichen. Aber immer, wenn ich’s Telefon in die Hand nehm’, ist schon wer in der Leitung!“

Eva Briechle, ihr Kürzel: ble. Foto: Michael Schmid

„Haben Sie seine Stimme auch direkt im Ohr, wenn Sie diesen Satz lesen? Sprachlich jedenfalls gibt es keinen Unterschied zwischen Andreas Schmitt im Interview und dem ,Obermessdiener’ in der Bütt – so viel kann ich verraten. Änderungswünsche? Fehlanzeige. So wie Schmitt im Interview redete, ließ er es am Ende drucken“, erzählt Briechle. Für diejenigen, die diese Regel nicht kennen: Sogenannte Wortlautinterviews müssen sich Journalisten autorisieren lassen. Hat der Gesprächspartner Änderungswünsche, müssen diese übernommen werden. Das einzige Druckmittel für Journalisten in diesem Fall: Sollten sie die verlangten Änderungen journalistisch nicht vertreten können, haben sie die Möglichkeit, auf die Veröffentlichung des Interviews völlig zu verzichten.

Im Kleinen über Großes Berichten

„Lokaljournalismus ist, wenn man im Kleinen über das Große berichtet“, sagt Moritz Vogt (26). Er ist noch nicht lange Teil der Redaktion in Ludwigshafen, seit knapp einem halben Jahr ist er erst dabei, aber voll integriert. „Klar, die großen Themen aus Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen sind wichtig – aber wirklich interessant ist es doch vor allem, wie sich das auf die Menschen vor Ort auswirkt. Das zu sehen und für andere sichtbar zu machen, finde ich ganz entscheidend“, sagt Vogt. Aber natürlich sei es für den Journalisten selbst auch ein Gewinn, sich mit Themen intensiv auseinanderzusetzen: „Ich lerne einfach jeden Tag eine Menge, und das finde ich toll. Ich tauche da ein, wo andere das Interesse verlieren, ich spreche mit vielen Menschen, aus unterschiedlichsten Perspektiven, das erlaubt mir, finde ich, die Welt immer besser zu verstehen. Ich hoffe natürlich, dass ich das an unsere Leser weitergeben kann.“

Moritz Vogt, sein Kürzel: vogm. Foto: Ralf Moray

Ein aktuelles Beispiel ist für ihn der Fall eines Bahnübergangs in Ruchheim. „Da geht es um Eisenbahnrecht, um Lärmschutz, um Baurecht, um Lokalpolitik auf dem grundsätzlichsten Niveau – und um ganz viel Emotionen. Da braucht es jemanden, der einigermaßen den Durchblick hat, und zwar empathisch, aber auch unaufgeregt berichtet. Zumindest hoffe ich, dass ich das schaffe!“

Kein Tag wie der andere

Wo kommt das geplante Neubaugebiet in Altrip hin? Wie steht es um den Biber in der Verbandsgemeinde Maxdorf? Was passiert mit dem leerstehenden Altenheim St. Bonifatius in Limburgerhof? Dazu noch der eine oder andere Prozess, die eine oder andere Ratssitzung mit spannenden Themen, die die Menschen im Rhein-Pfalz-Kreis direkt betreffen. Christian Treptow (52) kümmert sich um all diese und noch mehr Themen. Mit einem gelegentlichen Abstecher in die Welt der Prominenz, wenn sich diese in die Region verirrt (Reiner Calmund, Uli Hoeneß, Kristina Hortenbach, Ralph Siegel, Dieter Wedel). Langeweile? Das ist in einer Lokalredaktion ein Fremdwort.

Christian Treptow, sein Kürzel: tc. Foto: Doreen Reber

Besonders wichtig ist ihm dabei, raus zu kommen, die Menschen hinter den Geschichten kennenzulernen. Das ist manchmal witzig, manchmal traurig, manchmal macht es nachdenklich. Kein Tag ist wie jeder andere. Das stimmt in Bezug aufs Leben, und erst recht auf den nächsten Arbeitstag in der Lokalredaktion. Dazu kommt immer noch ein Schuss Kreativität, wenn man sich im Team überlegt, wie man ein überregionales Thema lokal aufbereitet. Oder machen wir womöglich ein kurioses Interview zu einem irren Gedenktag? Tja, das wissen wir manchmal selbst nicht. Vielleicht schauen wir aber auch erstmal nach, wie es um die Landwirte im Kreis bestellt ist.