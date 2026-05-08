In der Verbandsgemeinde steigen die Essenspreise für Grundschüler. Warum in Maxdorf der Aufschlag besonders hoch ausfällt.

Die Firma BVS Catering hat wegen steigender Preise und der Erhöhung des Mindestlohns zum 1. Januar den Essenspreis um 7,8 Prozent erhöht. Für Eltern von Grundschülern in der Verbandsgemeinde Maxdorf steigen deshalb rückwirkend zum 1. Januar auch die Kosten für die Mittagsverpflegung. Der Gemeinderat Birkenheide gab diese Woche grünes Licht für eine Erhöhung von 4,20 auf 4,55 Euro pro Essen. Dieselbe Entscheidung hatte im März auch schon der Fußgönheimer Gemeinderat getroffen. Beide Gremien folgten damit einem Vorschlag der Verbandsgemeindeverwaltung, die empfohlen hatte, lediglich jene Kosten vollumfänglich auf die Eltern umzulegen, die durch den Caterer festgelegt werden. Alle weiteren Betriebs- und Nebenkosten, insbesondere Personalkosten des Trägers und Stromkosten, sollten demnach nicht weitergegeben, sondern weiterhin von den Ortsgemeinden als Träger der Grundschulen übernommen werden.

Maxdorf erhöht auf fünf Euro

Einzig der Maxdorfer Gemeinderat wählte diesbezüglich einen anderen Weg und erhöhte bereits im Februar den Elternbeitrag rückwirkend zum 1. Januar von 4,20 Euro auf fünf Euro pro Essen. Begründet wurde dieser Schritt damit, dass die erstmals zusammengetragenen Gesamtkosten der Essensausgabe erhebliche kommunale Aufwendungen aufzeigten. Zum Beispiel beliefen sich die zusätzlichen Personalkosten für die Essensausgabe an der Haidwaldschule, die die Ortsgemeinde übernehme, jährlich auf mehr als 56.000 Euro. Reinigungskosten und weitere Nebenkosten kämen noch hinzu. Alle anfallenden Kosten zusammengerechnet ergebe sich damit der Preis von 6,73 Euro pro Mittagessen. Was im Umkehrschluss bedeutet: Bei einer Preiserhöhung des Elternanteils auf 4,55 Euro hätte die Ortsgemeinde 2,18 Euro pro Essen finanzieren müssen. Diesen Anteil erachteten viele Ratsmitglieder jedoch als zu hoch. Die CDU schlug letztlich einen Kompromiss von fünf Euro pro Mittagsessen für die Grundschüler vor. Eltern würden so nicht übermäßig belastet, gleichzeitig könnten Verwaltungskosten und auch künftige Mindestlohnerhöhungen abgefedert werden.

Die Grünen und einzelne Ratsmitglieder der SPD lehnten diesen Vorschlag ab und plädierten dafür, lediglich die durch den Caterer festgelegten Kostensteigerungen an die Eltern weiterzugeben. Damit wäre der Essenspreis auf 4,55 Euro gestiegen. Bei sechs Nein-Stimmen setzte sich die CDU-Fraktion jedoch durch, sodass ein Mittagessen an der Maxdorfer Haidwaldschule mit fünf Euro für Eltern nun teurer ist als an der Fußgönheimer Schillerschule und der Birkenheider Albertine-Scherer-Schule.