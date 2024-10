Vom 18. bis 20. Oktober findet im Cinema Quadrat das 38. Mannheimer Filmsymposium zum Thema „KI im Film und in der Filmproduktion“ statt. Einer der Referenten ist der Hamburger Software-Artist David Kutschke, der in einem Werkstattgespräch über „KI in Hollywood: Chancen und Herausforderungen in der Filmproduktion“ sprechen wird. Stefan Otto hat sich mit Kutschke unterhalten.

Wo wird KI im Film heute schon eingesetzt?

Erst mal so als Werkzeug, um den Menschen mühsame Prozesse abzunehmen und sie zu beschleunigen.