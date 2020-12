Jan Gutermann (28) ist der Spielmacher des Verbandsligisten Phönix Schifferstadt. Der Linksfuß besticht mit Ballsicherheit, Übersicht, blendender Technik und starkem Passspiel. Gutermann, der als Elektriker arbeitet, spielte in der Jugend für Weisenheim, Ruchheim und den LSC. Danach lief er für Ruchheim, die Verbandsligisten Fußgönheim und Phönix sowie für Oberligist FC Arminia Ludwigshafen auf.

Herr Gutermann, Sie sind neu bei Phönix, wurden gleich Kapitän und sind unumstrittener Leistungsträger. War es die richtige Entscheidung, nach Schifferstadt zu gehen?

Ja, das kann man so sehen. Trainer und Verein stehen hinter mir, was mir Selbstvertrauen gibt. Ich bin gesetzt und spiele auf meiner Lieblingsposition, was für mich sehr wichtig ist. Außerdem habe ich genug Freiheiten und kann kreativ werden. So kann ich mich auf das Spiel am Wochenende richtig freuen. Wenn man weiß, man sitzt nur auf der Bank, dann trübt das die Stimmung. Ich bin jetzt 28 Jahre alt, da will man auf dem Platz stehen. Bei Phönix habe ich alle Begegnungen von Anfang an mitgemacht.

Das Team hat wechselhaft gespielt. Es gab - vor allem in den Heimspielen - starke Vorstellungen, aber auch deftige Niederlagen mit vielen Gegentoren. Woran liegt diese Unbeständigkeit?

Wenn wir in Rückstand geraten, dann gehen zu schnell die Köpfe runter. Manchmal sind wir dann auch zu offen. Zudem gibt es Mannschaften wie Marienborn, das fußballerisch beste Team der Liga, oder Basara Mainz, die sind einfach stärker. Insgesamt sehe ich bei uns aber kein Qualitätsproblem. Emotionaler Höhepunkt war der Sieg gegen Kandel nach 1:0-Führung, 1:2-Rückstand und einem Doppelschlag kurz vor dem Schlusspfiff zum 3:2. Das war der erste Saisonsieg und schon deshalb war die Partie besonders. Die anderen Klubs sind noch in Reichweite. Wenn es wieder losgeht, müssen wir sofort punkten.

Im Moment ruhen Trainings- und Spielbetrieb. Gibt es ein Fitnessprogramm von den Trainern?

Die Fitness- und Stabilisationsübungen, die wir zu Beginn eines jeden Trainings absolvieren, machen wir auch jetzt – notgedrungen jeder für sich. Zwei- bis dreimal pro Woche sollen wir joggen gehen. Ich laufe im Maudacher Bruch oder in einem Park im Gewerbegebiet Oggersheim. Dort ist es wegen freilaufender Hunde jedoch schwierig. Allerdings büßt man Spielpraxis ein. Zum Glück brauche ich nicht lange, wieder reinzukommen. Das habe ich gemerkt, als ich nach zwei langwierigen Verletzungen schnell wieder Fuß gefasst habe.

Interview: Thomas Leimert