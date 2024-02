Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was stimmt nun wirklich und was nicht? Wie schwer das zu erkennen ist, damit spielt die Uraufführung „Lügen üben – ein Budenzauber“ am Jungen Nationaltheater Mannheim. Dort wachsen die Lügen wortwörtlich und unterhaltsam in den Himmel. Doch Leute mit Berührungsängsten seien gewarnt.

Drei Freunde angeln. Ihre Angelruten hängen schon lange im Wasser, doch es beißt nichts an. Da lüftet Sebastian vor den Angelkollegen sein größtes