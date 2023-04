Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in Maudach Horst Heib getroffen. Der 81-Jährige stammt aus dem Kreis Kusel, lebt seit 1956 in Ludwigshafen und hat hier als Postbote gearbeitet. Seine Liebe gilt der Fotografie.

Seit wann leben Sie in Maudach?

Erst seit 1963. Vorher war ich noch ein bisschen in Süd und im Hemshof zuhause.

Waschechter Maudacher wird man aber frühestens ab der dritten Generation…

Stimmt.