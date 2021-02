Mensch, da werden wir aber gerade ganz schön auf die Folter gespannt. Zuerst gab im Dezember ein in der Stadt und in der Region hängendes Plakat mit der Aufschrift „Das Who is Who in LU“ Anlass zum Rätselraten. Jetzt ist immerhin klar: Das Wilhelm-Hack-Museum steckt dahinter. Ein zweites dieser Tage aufgehängtes Plakat betreibt Namedropping: Die Nachnamen berühmter Künstler von (Max) Beckmann über (Ernst Ludwig) Kirchner bis (wieder Max) Pechstein stehen nun zwischen den schon bekannten Zeilen. Was sie alle gemeinsam haben? Na, dass Kunstwerke von ihnen in der wirklich beeindruckenden Sammlung des Hack-Museums zu finden sind.

Farbe im tristen Alltag

Ob das nun die endgültige Auflösung sei? Nein, heißt es aus dem Museum, man möge bitte noch ein bisschen Geduld haben. Aber zwei Dinge hat das Museum mit der ungewöhnlichen Kampagne schon jetzt geschafft: Es bleibt trotz der Schließung (wegen Renovierungsarbeiten, nicht wegen Corona) im Gespräch und im Bewusstsein. Und es hat ein bisschen Farbe in den gerade (wegen Corona und wegen des Wetters) ziemlich tristen Alltag gebracht.