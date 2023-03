Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der deutsche Handball-Bund strebt an, ab März die Saison in der Dritten Liga fortzusetzen. Das ist ein ehrgeiziges Vorhaben. Björn Friedrich, Trainer des TV Hochdorf, glaubt nicht daran. Aber der 29 Jahre alte Gymnasiallehrer muss sich über andere Dinge den Kopf zerbrechen. Bei einer Sache aber herrscht Klarheit. Der TV Hochdorf steckt nicht in Schwierigkeiten. Dazu haben auch die Spieler mit einer noblen Geste beigetragen.

Die vergangene Woche war recht turbulent für Björn Friedrich. Erst gab es zu Wochenbeginn eine Telefonkonferenz mit dem Deutschen Handball-Bund (DHB) und den Drittliga-Vereinen. Dort wurde über