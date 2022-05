Die Polizei berichtet von drei Betrugsversuchen in Ludwigshafen, bei denen Unbekannte am Telefon mit unterschiedlichen Maschen versucht haben, Geld zu ergaunern.

In Unfall verwickelt

Am Mittwochmittag erhielt ein 81-jähriger einen Anruf. Am anderen Ende der Leitung war ein angeblicher Polizeibeamter aus Ludwigshafen, der berichtete, der Sohn des 81-Jährigen sei in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem eine Frau gestorben sei. Der vermeintliche Sohn sei dann auch kurz am Telefon gewesen und hätte um Hilfe gebeten. Bevor das Telefonat beendet wurde, weil der Angerufene Verdacht schöpfte, war von einer Kaution die Rede.

Portogebühren entrichten

Am gleichen Tag erhielt eine 66-Jährige eine Whatsapp-Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Beim Absender soll es sich um das „Fedex-Zustellteam“ handeln. Es teilte mit, dass für die 66-Jährige ein Paket eingegangen sei. Um es abholen zu können, müsse sie 5850 Euro Portogebühren entrichten. Die Ludwigshafenerin erkannte den versuchten Betrug und erstattete Strafanzeige.

Offene Rechnung begleichen

Eine 55-Jährige wurde in der Nacht auf Mittwoch um 3 Uhr von einer unbekannten Nummer über Whatsapp angeschrieben. Der Absender gab sich als Tochter der 55-Jährigen aus und bat um die Begleichung angeblich offener Rechnungen. Die 55-Jährige ließ sich nicht darauf ein.