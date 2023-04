Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zehn Jahre sind genug: In diesen Tagen endet die Amtszeit von Alban Meißner als katholischer Stadtdekan. Mit Christiane Vopat hat der 59-Jährige darüber gesprochen, warum er nur noch Pfarrer sein will und was sich jetzt in seinem Alltag ändert.

Herr Meißner, ist der emeritierte Papst Benedikt XVI. ein Vorbild für Sie?

Ja, schon. In der Art und Weise, wie er wissenschaftlich und theologisch an Probleme herangeht.