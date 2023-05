Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Shitney Beers – okay, der Name ist schon witzig, den Maxi Haug sich für ihre Soloauftritte gegeben hat. Nachdem der ursprünglich angekündigte Tristan Brusch nicht auf der Sommerbühne der Alten Feuerwache in Mannheim auftreten konnte, kam die Popakademie-Studentin. Mit einer Gitarre, eigenen Liedern, viel Bier und wenig Selbstbewusstsein.

Es heißt, dass sich die Gefühle eines Menschen auf der Bühne auf das Publikum übertragen. Das ist toll, wenn oben ordentlich gerockt wird und die Leute unten mitrocken. Oder