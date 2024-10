In Friesenheim bahnt sich ein Gewerbeimmobilienprojekt an. Investor ist der Bäckereiunternehmer Peter Görtz, der ein Grundstück am Klinikum Ludwigshafen gekauft hat und derzeit Gespräche zur Entwicklung führt. Das führt zu Gerüchten im Stadtteil. Doch es scheint gar nicht ausgemacht, dass Görtz eine Bäckereifiliale bauen will. Denn der Investor will nichts ausschließen – hält aber auch vieles für denkbar.

Was er uns auf unsere Anfrage geantwortet hat, können Sie hier lesen.