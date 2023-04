Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Etwas Gutes zu tun, kann richtig lecker sein. Am Sonntag hat eine Initiative in den Höfen von protestantischer und katholischer Kirche in Ruchheim „Ukrainer“ verkauft – Amerikaner in den Landesfarben der Ukraine. Das eingenommene Geld kommt Flüchtlingen zugute.

Die ursprüngliche Herkunft des Backwerk-Namens, also Amerikaner, ist nicht ganz klar. Ruchheims Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) hat recherchiert: „Entweder stammt der Name vom ursprünglich