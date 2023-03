Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufmerksamen Kunden sind sie nicht entgangen: die abgerundeten gelben Rechtecke, die auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Industriestraße in den Boden eingelassen sind. Doch während die Sensoren etwa in Mannheim der Parkraumüberwachung dienen, sollen in Ludwigshafen nur Parkraumbewegungen analysiert werden.

Jeder kennt das Phänomen: Parkplätze an Supermärkten sind in der Regel nur für deren Kunden vorgesehen. Trotzdem stehen regelmäßig Fremd-, teilweise sogar Dauerparker in