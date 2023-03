Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Hallenbad am Südwest-Stadion gibt es neuerdings viele bunte Fische. Kleine und große, dicke und dünne. Sie schwimmen natürlich nicht in den Becken herum. Aber sie schmücken die Betonpfeiler in der Schwimmhalle. Das ist Kunst!

Ein halbes Jahr lang ist das bald 50 Jahre alte Hallenbad Süd im Sportpark am Südwest-Stadion saniert worden.