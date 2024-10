Traditionell als letzter Stadtteil in Ludwigshafen feiert Rheingönheim seine Kerwe. Los geht es in diesem Jahr am Kerweplatz am Samstag 19. Oktober im Luitpoldhain am Hohen Weg. Bis zum Ende mit der „Beerdigung“ der Kerwe am Dienstagabend, 22. Oktober ist hier für das leibliche Wohl gesorgt. Dazu gibt es Kerwe-typische Vergnügungsangebote wie Auto-Scooter und Spielestände. Zum Schutz vor Regen sollen diesmal mehr große Schirme als bisher aufgebaut werden.

Unter dem vom Stadtteilverein Rheingönheim