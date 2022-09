Am Mittwoch war ein interessanter Artikel in der RHEINPFALZ zu lesen. Es ging um die lebenswerte Stadt. Eine Bürgerinitiative setzt sich für eine bessere Lebensqualität in unserem Ludwigshafen ein. Das ist eine tolle Sache, und die Ideen, die sie haben; sind gut. Allerdings frage ich mich: Was braucht es denn alles, damit eine Stadt lebenswert ist?

Sicher, ansprechende Plätze in der Innenstadt, bezahlbarer Wohnraum und eine gute Infrastruktur sind wichtig, damit ich mich in meiner Stadt wohlfühlen kann. Geschäfte, ärztliche Versorgung, kulturelle Angebote und vieles mehr sollten gut erreichbar sein. Das alles ist sicher nötig, damit ein Ort als lebenswert angesehen werden kann.

Thomas Kiefer Foto: Kunz

Friedvolles Miteinander

Was braucht’s noch, damit es mir, damit es uns in unserer Stadt wohl geht? Der Prophet Jeremia formuliert das so: „Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn. Denn wenn’s ihr wohl geht, so geht’s euch auch wohl.“

Haben Sie sich schon mal auf die Suche nach dem Besten der Stadt gemacht? Ja? Und sind Sie fündig geworden? Tatsächlich?

Ach so, beim Kellereifest der BASF, beim Festival des deutschen Films, beim Stadtfest, beim Gottesdienstbesuch, beim ... Da haben Sie Menschen getroffen, mit denen Sie sich gut unterhalten haben, mit denen Sie gerne Ihre Zeit verbracht haben. Friedvoll ging es zu, und Sie konnten sich wohlfühlen. Vermutlich war das für Sie und für diejenigen, denen Sie da begegneten, ein Stück lebenswerte Stadt.

Ja, das ist wichtig, dass es friedvoll zugeht im Miteinander, dass das Gespräch möglich ist und auch, dass Unterschiedlichkeit gelebt werden kann. Die Säbelrassler dieser Erde können und sollten in einer lebenswerten Stadt, in einer lebenswerten Welt keinen Platz mehr haben. Ich hoffe und wünsche den Menschen, die vor den Säbelrasslern dieser Welt fliehen müssen aus der Ukraine und mittlerweile auch aus Russland, aus Syrien und aus … – dass diese Menschen bei uns eine sichere und friedvolle Zuflucht finden und einen lebenswerten Ort. Dafür bete ich zu Gott, ganz der Empfehlung Jeremias folgend.