Auch Seelsorger machen mal Urlaub. Damit die Kirchengemeinden nicht ohne Beistand bleiben, springen Vertretungen ein. Dietmar Geiger aus der protestantischen Elisabeth-Gemeinde in Ludwigshafen-Gartenstadt verbindet die seelsorgerische Tätigkeit mit dem Urlaub. Zum zweiten Mal übernimmt er Ende September/Anfang Oktober in diesem Jahr Urlaubsseelsorge in Österreich.

Vor einigen Jahren hatte Dietmar Geiger gelesen, dass Seelsorgende für Urlaubsvertretungen gesucht werden. Er ist zwar kein Pfarrer, darf aber als Prädikant alle seelsorglichen Aufgaben übernehmen: