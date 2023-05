Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Sonntag haben wir im Studio American Fitness in Süd Jan Schick aus Wetzlar getroffen. Der 53-Jährige ist das deutsche Wolverine-Double des australischen Filmstars Hugh Jackman aus der X-Men-Filmreihe und besuchte seinen persönlichen Coach Nico Schramm (33).

Herr Schick, wie oft sind Sie in Ludwigshafen?

In der Regel sechs- bis siebenmal im Jahr – immer wenn Nico mir einen neuen Trainings- und Ernährungsplan schreibt.