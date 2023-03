Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Anfang war die Tinte. Doch vier Jahre nach ihrer Gründung im Jahr 1889 sattelte die Chemische Fabrik Pfeiffer & Dr. Schwandner auf Klebstoffe um. Dieser Entscheidung verdankt die Türmerleim GmbH an der Saarlandstraße in Süd ihren Erfolg.

Es war der Urgroßvater der heutigen Geschäftsführer Matthias und Thomas Pfeiffer, der das Unternehmen 1889 gründete: Ferdinand Pfeiffer holte aber alsbald einen Stuttgarter