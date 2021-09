Es ist schon eine Weile her, als ich mir das letzte Fan-T-Shirt meiner Lieblingsmusikband geholt habe, aber diese Woche musste einfach ein Neues her: Es trägt den Aufdruck „SolidAHRität“ und ist ein Benefizshirt zugunsten der ehrenamtlichen Helfer im Katastrophengebiet an der Ahr. Was ich da über die sozialen Netzwerke an Engagement und Zusammenhalt mitbekommen habe, hat mich tief angerührt. Da ist jede Hand und jedes Herz Gold wert. Auf diese Weise bin ich ein Fan dieser Hilfseinsätze.

Lebensnotwendig wie das tägliche Brot

In diesen Tagen, wo wir bombardiert werden mit News und Faktenchecks jeglicher Art, gibt’s einfach eine Qualität an Mitmenschlichkeit, die unbezahlbar ist. Solidarität fürs Gemeinwohl ist in unserer Gesellschaft so lebensnotwendig wie das tägliche Brot.

Als Ausdruck dieser Wertschätzung habe ich mir das T-Shirt gekauft – obgleich das Tragen allein noch nicht hilft. Vielleicht gelingt es mir, die dort tätige Notfallseelsorge finanziell oder anderweitig zu unterstützen. Es braucht dort noch viel seelsorgerlichen Beistand, um die innerlichen Verwundungen zu versorgen.

Ehrenamtliches Engagement als Lichtblick

Ich wünschte, uns gelänge es, im pädagogischen Tun dieses Virus der mitmenschlichen Hilfe und Solidarität nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Bei all den Themen, die uns momentan beschäftigen, ist über Konfessions- und Parteigrenzen hinweg ehrenamtliches Engagement ein Lichtblick, der sogar Glücksmomente hervorruft. Ehrenamtliches Engagement hier bei uns um die Ecke, genauso wie 180 Kilometer weiter, sind zutiefst bereichernde Momente, die uns als Mitmenschen auszeichnen.

Spüren lassen, nicht vergessen zu sein

In aller Aussichtslosigkeit sind wir Menschen es selbst, die uns spüren lassen, nicht vergessen zu sein, und etwas von Gottes Beistand erahnen zu können. Nächstenliebe und Solidarität sind nur Worthülsen, die gelebt werden wollen.

Daran soll mich mein neues T-Shirt mit dem Aufdruck „SolidAHRität“ nun gerne erinnern.

Der Autor

Andreas Massion, 60, ist Leiter der Ludwig-Wolker-Freizeitstätte in Süd.