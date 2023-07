Als Architekt war Thomas Breier 35 Jahre lang im Bereich Stadtplanung im Dienst der Stadt Ludwigshafen für die Erstellung von Flächennutzungsplänen verantwortlich. Aber auch an Planungen zur Ausweisung von Neubaugebieten wie in Rheingönheim und in Melm/Notwende (Oggersheim). Seit seinem Ruhestand vor 15 Jahren hat der gerade 80-Jährige zwölf Bücher veröffentlich. Etwa über die Entwicklung Ludwigshafens zur modernen Großstadt. Im Gespräch mit Gerhard Bühler warnt er vor einer von vielen Architekten verdrängten Gefahr aus dem Untergrund für Ludwigshafen und die Region. Das Interview finden Sie hier.