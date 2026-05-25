Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir beim Bruchfest in Maudach Bastian Dietel (38) getroffen.

Mir ist als Erstes Ihr Outfit aufgefallen. Wie lange haben Sie das Jubiläumstrikot schon?

Das habe ich fast auf den Tag genau ein Jahr. Das habe ich mir letztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Der war am Sonntag und die Feier ein bisschen wild.

Sind Sie denn schon im Fußball-WM-Fieber?

Ich bin da zwiegespalten. Aber als einer von 80 Millionen Bundestrainern habe ich dazu selbstverständlich eine Meinung. Leider werde ich nicht wie der Bundestrainer bezahlt.

Und Ihre Meinung wäre?

Um ehrlich zu sein, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir weit kommen werden. Es sei denn, dass wir endlich mal wieder die Fähigkeit als Turniermannschaft entdecken. Ansonsten glaube ich nicht, dass wir an die großen Mannschaften heranreichen werden.

Wer sind für Sie die „großen Mannschaften“?

Auf alle Fälle Frankreich, Spanien oder England. Wobei die Franzosen für mich der Turnierfavorit sind. Und auf die würden wir treffen.

Sie schätzen auch England stärker ein?

Ja, ich bin gespannt, was der deutsche Coach Thomas Tuchel daraus macht.

Sie arbeiten im Vertrieb – in welchem Bereich?

Ich bin bei einer IT-Firma.

Braucht man in der IT einen Vertrieb?

Natürlich. Ich verkaufe zum Beispiel Drucker an Firmenkunden.

Ist das zukunftsfähig? Ich höre seit über 20 Jahren immer wieder vom „papierlosen Büro“. Dann wären auch Drucker überflüssig.

Ich gehe schon davon aus, dass Firmen noch eine ganze Weile Drucker benötigen werden. Davon abgesehen, ist der Bereich der IT unglaublich vielfältig. Ich glaube, dieser Bereich wird noch viele Jahre eine Zukunft haben.

Viele ITler in meinem Alter sind mehr oder weniger zufällig in diesen Bereich gerutscht. Wie war das bei Ihnen?

Ich selbst bin ja kein ITler, sondern komme aus dem Vertrieb. Aber bei mir war das sehr ähnlich.

Aber heute ist erstmal Bruchfest bei den Mondglotzern. Das wievielte ist das für Sie?

Ach Gott … Ich bin schon immer Maudacher, und genau so lange komme ich auch zu den Bruchfesten.

Ich meinte in diesem Jahr.

In diesem Jahr ist es mein drittes oder viertes.

Gehen Sie zu allen Festen?

Das kommt ein bisschen aufs Wetter an.

Ich habe gelernt, dass es auch bei den Bruchfesten eine Abstufung, ähnlich wie bei Grand-Slam-Turnieren im Tennis, gibt. Was sind für Sie die Höhepunkte?

Auf jeden Fall das Wochenende, wenn das der SC Alemannia Maudach veranstaltet. Das ist mein Verein.

Eine Woche später ist der SV Maudach Veranstalter. Gehen Sie dort auch hin?

Ja, bestimmt. Man kennt sich schließlich. Und man spricht auch miteinander. Aber meine Freunde treffe ich bei der Alemannia.