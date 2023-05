Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Wochenmarkt in Mitte Nicolaus Struttmann getroffen. Der 80-jährige ehemalige Apotheker lebt in Süd.

Sie gehören mit zu den Ersten, die geimpft werden können. Haben Sie schon eine Einladung erhalten?

Nein. Ich glaube auch, dass das noch eine Weile dauern wird. Wenn ich die