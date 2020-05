Die Kunden der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) sind verunsichert. Nach dem Hackerangriff fragen sie sich, was mit ihren Adressen und Bankverbindungen passieren könnte. Die TWL geben Hinweise, wie Schlimmeres verhindert werden kann.

Per E-Mail haben die TWL am Mittwoch viele ihrer Kunden über das informiert, was geschehen war. Mitte Februar hatten sich Hacker über den Anhang einer Phishing-Mail ins TWL-Netz eingeschleust. Am 20. April bemerkte der Ludwigshafener Energieversorger, dass Daten abgezogen wurden. Der Angriff konnte zwar gestoppt werden, doch Tausende persönliche Angaben wie Adressen und Bankverbindungen sind seitdem im Darknet im Umlauf. Die TWL machten Mitte der Woche klar: Ausnahmslos alle Kunden und Geschäftspartner sind betroffen.

Viele Anrufe besorgter Kunden

Seitdem das bekannt ist, stehen in der Ludwigshafener Industriestraße die Telefone nicht mehr still. Innerhalb gut eines Tages habe es 300 Anrufe und 230 Anfragen per E-Mail zu dem Thema gegeben, teilte eine TWL-Sprecherin mit. Am häufigsten werde gefragt, „welche Daten betroffen sind und was nun mit den Bankverbindungen der Kunden ist“, so die Sprecherin. Die TWL haben deshalb auf ihrer Internetseite Hinweise veröffentlicht.

Tipp: Identity Leak Checker

Häufige Gefahren nach dem Hackerangriff sind demnach Identitätsdiebstahl, Phishing und der Versand von Viren per Mail. Bei einem Identitätsdiebstahl gibt sich der Dieb als neue Person aus. Nämlich als die, deren Daten er gestohlen hat. Er kann so zum Beispiel unter neuem Namen auf Rechnung des Opfers im Internet einkaufen. Ein Hinweis auf einen Identitätsdiebstahl: Man kann sich nicht mehr mit den eigenen Zugangsdaten anmelden. Auch ungewöhnliche Abbuchungen auf dem Konto weisen laut TWL darauf hin. In diesem Fall sollte man sich sofort bei der Bank melden, um das Konto sperren zu lassen. Das funktioniert auch über die Sperr-Notrufnummer 116116. Wer wissen möchte, ob seine E-Mail-Adresse von Hackern im Internet veröffentlicht wurde, kann das mit dem „Identity Leak Checker“ des Hasso-Plattner-Instituts überprüfen: im Netz unter sec.hpi.de/ilc/. Das Ergebnis dort ist aber keine Garantie.

Eine weitere Gefahr sind Phishing-Mails. Die Hacker versuchen so, an weitere Daten kommen. Deshalb sollten E-Mails von unbekannten Absendern nicht geöffnet werden. Eine besondere Gefahr geht laut TWL von Links in und Anhängen an den E-Mails aus. Deren Namen sollen den Empfänger unter Druck setzen: etwa „Rechnung“ oder „Mahnung“.

Tausende Datensätze bereits im Netz

Wer bei den TWL seine E-Mail-Adresse hinterlegt hat, hat bereits mehrere Nachrichten von verdächtigen Absendern erhalten. Mindestens eine davon enthielt auch eine Internetadresse, mit der man laut Mail ins Darknet, also in einen versteckten Teil des Internets, und zu den gestohlenen Daten gelangen kann. „Wir warnen ausdrücklich davor, die Darknet-Website aufzurufen“, heißt es von den TWL. Man könne sich dabei mit Schadsoftware infizieren. Menschen, die sich im Darknet umgesehen haben, berichten der RHEINPFALZ, dass dort rund 36.400 TWL-Datensätze mit Namen und Anschriften veröffentlicht wurden, außerdem knapp 18.500 E-Mail-Adressen.

Die 670 Mitarbeiter starken TWL kündigen nun auf ihrer Internetseite an, dass sie mit externen Spezialisten ihr IT-Sicherheits-Konzept überarbeiten „und noch größere Investitionen in die Cyber Security tätigen“ werden.