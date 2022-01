Mit einem Heimspiel gegen den SV 64 Zweibrücken kehren die Damen der TSG Friesenheim aus der kurzen Winterpause der Handball-Oberliga zurück. Gespielt wird am Samstag ab 17 Uhr im TSG-Sportzentrum. Die Friesenheimerinnen haben sich im neuen Jahr einiges vorgenommen.

„Wir wissen alle, dass wir besser spielen können“, fasst Jana Heidger die Stimmungslage in ihrer Mannschaft zusammen. Die 20-Jährige spielt seit 2018 bei der TSG und ist mit dem bisherigen Rundenverlauf alles andere als zufrieden. Zunächst blieb die Mannschaft ein wenig in den Startlöchern hängen und als die Wende zum Besseren geschafft schien, gab es kurz vor Weihnachten zwei unerwartete und auch unnötige Niederlagen. Zufriedenheit könne es deshalb nicht geben. „Wir können alle mehr, als wir zuletzt gezeigt haben.“

Das soll sich nun im neuen Jahr ändern. Am besten gleich am ersten Spieltag im kleinen Derby gegen die „Handball-Saarländer“ aus Zweibrücken. „Wir haben uns in den letzten Tagen sehr mit dem Gegner befasst“, sagt die Studentin der Sportwissenschaft und des Gesundheitswesens. Viel Laufbereitschaft und auch Kampfgeist sei gegen die offensive 3-2-1-Variante der Gäste-Defensive gefragt. Und die eigene Abwehr benötige wieder mehr Stabilität.

Gut, dass auf der Torhüterposition wieder mehr Auswahl herrscht, überhaupt TSG-Trainer Martin Buschsieper fast seinen kompletten Kader zur Verfügung hat. Fast, denn mit Maike Freitag fällt eine Schlüsselspielerin aus. Eine Entschuldigung sei das aber keinesfalls. „Wir alle erwarten von uns selbst mehr, als wir 2021 gezeigt haben“, fordert Heidger. Der Auftakt ins neue Jahr sei ein guter Zeitpunkt für einen Schnitt. Entsprechend kämpferisch gehen die TSG in ihr vorerst letztes Halbjahr unter dem Dach der TSG Friesenheim, ehe sie in der neuen Saison eine rheinübergreifende Spielgemeinschaft mit der TSG Ketsch eingehen werden.

In der Oberliga der Damen spielen die VTV Mundenheim am Sonntag, 16 Uhr, bei der TG Osthofen. Im Spitzenspiel der Herren-Oberliga sind die VTV Mundenheim am Sonntag, 18 Uhr, beim TV Offenbach zu Gast.