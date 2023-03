Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das mussten am vergangenen Wochenende auch die Zweitliga-Faustballer des TB Oppau feststellen. Das Team von Trainer Matthias Bog gewann zwar beide Begegnungen beim Auswärtsspieltag in Waibstadt – wirklich zufrieden war der Coach jedoch nicht.

Alexander Jakoby war lange Zeit ein unangefochtener Stammspieler bei Zweitligist TB Oppau. In dieser Spielzeit will der 25-Jährige etwas kürzertreten. Der Grund dafür sind einige Verletzungen.