Deutlich länger schon als die Zeit, die Jesus zum Fasten in der Wüste verbrachte – 40 Tage –, aber bei weitem noch nicht so lange wie die Zeit, die das Volk Israel in der Wüste umherwanderte – 40 Jahre –, so lange sind wir nun schon auf der Durststrecke der Pandemie und der Einschränkungen, die sie mit sich gebracht hat. Und jetzt gerade, so ist mein Eindruck, treten auf dieser Strecke doch wirklich Ermüdungserscheinungen auf, wird es zunehmend anstrengend.

Vor Kurzem haben wir erstmals Gottesdienste per Videokonferenz gefeiert. Jeweils 20 bis 25 Menschen haben daran teilgenommen – alle bei sich zu Hause und doch in Gebetsgemeinschaft verbunden. Am Anfang entzündete jeder eine Kerze. Auf der Kerze, die seitdem auf meinem Schreibtisch steht, ist der altbekannte Reim aufgedruckt: „Immer wenn Du meinst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her, dass Du es noch einmal zwingst und von Sonnenschein und Freude singst, leichter trägst des Alltags harte Last und wieder Kraft und Mut zum Glauben hast.“ Man mag die naive Schlichtheit des Sprüchleins belächeln, aber es hat doch zumindest dies geschafft: ein Lächeln hervorzurufen.

Die Vierzig ist eine Symbolzahl

Nach den 40 Tagen kam Jesus gestärkt und vorbereitet aus der Wüste hervor und begann sein öffentliches Wirken. Nach dem Murren und Meckern und Aufgebenwollen hatte das Volk Israel endlich die noch so lange nachwirkenden Fesseln von Gefangenschaft und Unterdrückung abgelegt und betrat das Gelobte Land.

Es ist fast genau ein Jahr her, seit die erste Infektion in Deutschland bekannt wurde. Und es sind nun schon 40+4 Wochen, seit hierzulande erstmals die sozialen Kontakte eingeschränkt wurden. Wer weiß, vielleicht werden es am Ende gar 40 Monate sein, bis wir sagen können: Wir haben diese Sache endlich im Griff.

Die 40 ist die Symbolzahl der Prüfung und Bewährung. Sie ist aber auch diejenige Zahl, die signalisiert, dass gerade in diesen Zeiten Gott besonders nahe ist. Das ist gut zu wissen und darauf zu vertrauen, gerade in Quarantänezeiten – leitet sich doch auch dieses Wort vom französischen „quarante“, vierzig, ab.

