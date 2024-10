Einen prallvollen sportlichen Terminkalender präsentiert die Paddlergilde 1933 Ludwigshafen im nächsten Jahr ihren nahezu 400 Mitgliedern.

Zwischen dem offiziellen „Anpaddeln“ am 23. März auf dem Rhein von Germersheim zum Clubhaus am Kiefweiher bis zum „Abpaddeln“ auf dem Rhein am 28. September plant der Verein sieben mehrtägige Wanderfahrten, zehn Ein-Tages-Touren und drei Wildwasser-Expeditionen, die auf Flüssen und Bächen in sechs benachbarten europäischen Ländern stattfinden werden. Hinzu kommen weitere Termine, die nicht unmittelbar nur etwas mit dem Wasser zu tun haben wie eine Skifreizeit in Schladming/ Österreich (25. Januar bis 1. Februar), ein Kanu-Flohmarkt im Mai, ein Eltern-Kind-Zeltlager (16./17. August), ein Kanu-Triathlon (6. September) und eine Wanderung (1. November). Außerdem stehen Aktions- und Ökotage, Schnupperkurse für vereinsfremde Anfänger und fröhliche Zusammenkünfte ohne sportlichen Hintergrund im Programm, das für 2025 insgesamt 45 Veranstaltungen auflistet.

Anspruchsvolle Wanderfahrten

Die attraktiven und anspruchsvollen Wanderfahrten führen vom 12. bis 27. April zum wilden Doubs in Ostfrankreich, vom 1. bis 4. Mai auf Rhein und Erft im Rheinland, vom 17. bis 31. Mai nach Tschechien und Sachsen auf Moldau und Elbe, vom 27. Mai bis 1. Juni nach Österreich und Bayern auf die Loisach, vom 5. bis 9. Juni auf die Sauer/Luxemburg, vom 19. bis 22. Juni auf den „Restrhein“ in Südbaden und vom 21. Juni bis 5. Juli als Boot-Bike-Gepäcktour auf den Hochrhein von Konstanz nach Basel. Aufs Wildwasser geht es vom 4. bis 6. April in Hüningen/ Elsass, vom 29. Mai bis 1. Juni auf den Lech und vom 2. bis 9. August nach Ainet bei Lienz/Österreich.

Erheblich gemütlicher sind die Ein-Tages-Touren. Auftakt ist die „Muttertagstour“ auf dem Rehbach (11. Mai), dann folgen eine „Damenfahrt“auf dem Rhein (18. Mai), eine „Altrheinfahrt“ in Südhessen (14. Juni), eine „Rhein-Tour“ (20. Juli), eine „Paddeltour“ auf der Moder/Elsass (9. August), eine „Altrheintour“ in der Pfalz (14. September), die „Nikolausfahrt“ von Speyer zum PGL-Clubhaus am Kiefweiher (7. Dezember) und die „Silvesterfahrt“ (31. Dezember). Gemeinsame Ausfahrten ohne zuvor genau festgelegte Strecken gibt es außerdem an jedem ersten Donnerstag im Monat.

Noch Fragen?

Nähere Infos gibt es beim Paddlergilde-Vorsitzenden Hans Peter Kaub (Telefon 06236 30359).

Sperber