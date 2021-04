Die ganze Welt scheint sich gerade nur noch um ein Virus zu drehen. In der Neujahrsrede von Jutta Steinruck (SPD) ist Corona jedoch nur eins von vielen bewegenden Themen. Die Oberbürgermeisterin blickt am Anfang ihres vierten Amtsjahres auf viel Arbeit und eine vielfältige Großstadt im Umbruch.

Neues Konzept für die City

Jutta Steinruck kündigt ein „integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt“ an. Die Bürger sollen daran beteiligt werden. Das Land unterstütze das Projekt in den nächsten Jahren mit 16 Millionen Euro. Konkret nennt sie den Umbau der Kinderbibliothek und „die Aufwertung von Straßen und Plätzen“. Zudem geht sie auf die privaten Investitionen in der City ein: Aus ehemaligen Produktionsstätten wie Walzmühle und Halberg und den in den 50er-Jahren entstandenen Einzelhändlern wie Kaufhof, „Tortenschachtel“ und C&A entwickelten sich nun Orte für moderne Dienstleistungsarbeitsplätze und Einzelhandel, beschreibt die OB. Sie ist zudem zuversichtlich, dass das Bauloch auf dem Berliner Platz bald Geschichte sein wird: „Mit der im Oktober erteilten Baugenehmigung für das ,Metropol’ hoffen wir auf einen baldigen Fortschritt der Entwicklungen.“ Der Investor wolle den Neubau bis Herbst 2023 eröffnen.

Die Einkaufsstraßen

Während die Ludwigstraße als Einkaufsstraße gestärkt werden soll, sollen sich in der Bismarckstraße Dienstleistungen und Büros entwickeln, sagt Steinruck. „Hier muss geprüft werden, ob die Bismarckstraße weiterhin Fußgängerzone bleiben soll, oder ob eine Öffnung für den Verkehr, zum Beispiel als Spielstraße, und dazu die Einrichtung von Kundenparkplätzen eine sinnvolle Begleitung dieser Entwicklung wäre.“

Mehr Wohnraum, bessere Schulen

Die Verwaltungschefin stellt für 2021 den Umbau der Stadtverwaltung in Aussicht. Außerdem stehe neuer Wohnraum weiterhin ganz oben auf der Agenda. Unter dem Stichwort „Bauen für Bildung“ kündigt die OB einen „integrierten Bauinvestitionsfahrplan“ an, der dafür sorgen soll, „dass Schulen und Kitas schneller und bedarfsorientierter saniert und ausgebaut werden können“.

Abschreckung gegen Müllsünder

Mit mobilen Videokameras will Steinruck all denjenigen den Kampf ansagen, die ihren Müll illegal in der Stadt entsorgen. „Wenn wir die Genehmigung bekommen“, sagt sie. Ziel sei es, abzuschrecken und effizienter als bisher Müllentsorgung auf Kosten der Allgemeinheit zu ahnden.

Ein neues Rathaus

Dazu stellt Steinruck eine Bürgerbeteiligung in Aussicht: Der Rathausturm soll ebenso wie das Einkaufszentrum abgerissen werden. Daher stehen nun „Stadtverwaltung, Stadtratsfraktionen und Sie, liebe Bürger, gemeinsam vor der Herausforderung, einen neuen identitätsstiftenden Standort für unser Rathaus zu finden“.

Die Hochstraßen

„Die Planungs- und Entscheidungskomplexität rund um die neue Stadtstraße, die Hochstraße Süd sowie das Rathaus ist enorm und herausfordernd“, sagt die OB. Zugleich spricht sie von einer einmaligen Chance: „Wir können ein neues grünes und ansprechendes Stadtquartier kreieren und die Innenstadtentwicklung vorantreiben. Wir können Fragen des Klimaschutzes und der Mobilität nachhaltig verknüpfen und die Chancen der Digitalisierung intelligent nutzen.“

Mit den Ludwigshafenern im Gespräch

Über 1600 Anliegen haben die OB im Jahr 2020 über die verschiedenen Kanäle erreicht: per Brief, E-Mail, Telefon, WhatsApp und Nachrichten über die Sozialen Medien. „Das ist für mich Ausdruck gelebter Demokratie.“

Ernst Bloch kontra Corona

„Vor einem Jahr, beim letzten Neujahrsempfang, hätte sich wohl kaum jemand vorstellen können, mit welcher Wucht ein Virus unser Miteinander treffen, bestimmen und auf den Kopf stellen würde“, sagt Steinruck. Vor diesem Hintergrund zitiert sie den Philosophen Ernst Bloch. „Der große Sohn unserer Stadt hat uns in seinem Werk ,Prinzip Hoffnung’ eingeladen, die Perspektive zu wechseln. Er hat gegen Furcht, Verzweiflung und Ratlosigkeit das Hoffen gesetzt. Angesichts aktueller Orientierungslosigkeit erscheint Blochs Denken in neuem Licht.“

An alle Helden in der Stadt

Die OB betont, dass viele Menschen in Ludwigshafen in der Corona-Pandemie Übermenschliches geleistet hätten. Sie dankt allen Pflegekräften, Ärzten, Verkäuferinnen, Lastwagenfahrern, Psychologen, Apothekern, Erzieherinnen und Lehrern, „die in diesen letzten Monaten mit ihrem unermüdlichen Einsatz wahre Helden waren“. Außerdem den Ehrenamtlichen und Vereinen, den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes, den Soldaten der Bundeswehr sowie den Mitarbeitern der Verwaltung, den Partnern im Land Rheinland-Pfalz und in der Region und schließlich allen Bürgern, die sich an die Regeln gehalten haben.

Einwurf: Mehr Bewegung

Die vielen großen Bauvorhaben in der Stadt, die Jutta Steinruck in ihrer Neujahrsrede aufzählt, sind nicht neu. Vielleicht liegt die OB richtig damit, diese eher als Chance für die Stadtentwicklung denn als Bürde zu sehen. Aber es fällt auf, dass sie mit keinem Wort auf den riesigen Ludwigshafener Schuldenberg eingeht, der den Regisseuren im Rathaus seit Jahren fast jeden Gestaltungsspielraum raubt. Ein Investitionsplan für die Schulen, wie ihn die OB ankündigt, ist noch keine Investition. Ein Konzept für die Innenstadt macht die City nicht attraktiver. Pläne und Konzepte müssen auch umgesetzt werden. Das geht nur mit vielen engagierten und motivierten Verwaltungsmitarbeitern. Steinruck hat bereits zu Beginn ihrer Amtszeit 2018 versprochen, dass sie die Aufenthaltsqualität auf Plätzen und in der Fußgängerzone verbessern will, und wiederholt nun diese Zusage. Es ist Zeit, dass sich was bewegt.