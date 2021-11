Die ehrenamtliche Initiative „Wir vom Berliner Platz“ möchte nach coronabedingter Zwangspause ab dem Frühjahr wieder Präsenz zeigen. Die Mitglieder fordern außerdem mehr Transparenz zu den Plänen für das Areal in der Innenstadt.

Das Image des Berliner Platzes verbessern – darum geht es der Initiative „Wir vom Berliner Platz“, die in der Vergangenheit mit regelmäßigen Aktionen in der Innenstadt unterwegs war. Im Frühjahr 2022 wollen die dort Engagierten wieder Blumen verteilen und damit die Corona-Pause beenden. Außerdem wolle man das Gespräch mit Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) und dem Bauherrn des „Metropol“-Hochhauses suchen, kündigt Juergen Hundemer an. Er ist Sprecher der Initiative.

„So richtig informiert, wie es weiter gehen soll, sind wir und die Öffentlichkeit rund um Ludwigshafen nicht“, sagt Hundemer mit Blick auf die große Baustelle. „Wir sorgen uns um die Weiterentwicklung des Platzes“, ergänzt er und fordert mehr Transparenz.

Blumenkübel und Gucklöcher

Es gebe viele Beispiele für eine positive Gestaltung des Platzes, heißt es von der Initiative. So könnte der Bauzaun „Gucklöcher“ für interessierte Passanten erhalten. Zudem schlägt Hundemer „grüne Oasen“ mit großen Blumenkübeln vor sowie Ruhezonen, die die Wartezeit für Passanten angenehmer gestalten soll. Für ein hohes Sicherheitsgefühl sollten dunkle Nischen und Ecken vermieden werden – vor allem in den dunklen Jahreszeiten. „Möglichst bald will die Initiative zu einer Infoveranstaltung rund um den Berliner Platz einladen“, kündigt Hundemer an.