Im „Sleep Inn“ in der Wredestraße können obdachlose, drogenabhängige Erwachsene in Notsituationen übernachten. Ob es sich dabei um jene Drogenabhängigen handelt, die manchem in der Ludwigshafener Innenstadt auffallen und wie die Abende in der Notunterkunft verlaufen, darüber haben wir mit der Leiterin der Drogenhilfe gesprochen.

Ein bisschen hat es was vom Flair einer Jugendherberge im alten Stil, wenn man das „Sleep Inn“ betritt: Wände, die in warmen Farben gestrichen sind, ein großer