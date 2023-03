Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kunstrad-Vierer des RSC Ludwigshafen startet heute in Amorbach bei der deutschen Meisterschaft. Es ist das letzte Mal in der Juniorenklasse und das letzte Mal in diesem Team.

Aufmerksam beobachten Manuel Vollmer, Cheftrainer, und sein Co-Trainer Robert Duroska die vier Nachwuchssportler. Es ist eines der letzten Trainings, bevor es zusammen nach Amorbach geht. Was jetzt nicht klappt,