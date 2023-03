Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Andreas Brill (36) ist seit dieser Saison Co-Trainer beim Fußball-Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen. Der ehemalige Oberligaspieler des TuS Mechtersheim, der in der Jugend für den Ludwigshafener SC und FSV Mainz 05 spielte, war zuvor Trainer des Bezirksligisten 08 Haßloch. Brill, der an einer Berufsschule in Mannheim BWL, Geschichte und Gemeinschaftskunde unterrichtet, wohnt mit seiner Frau und den beiden Töchtern in Böhl-Iggelheim.

Herr Brill, Sie waren Abwehrspieler. Wie erklären Sie sich die späten Gegentore im Spiel gegen die SV Elversberg II?

Die sind ein Stück weit den kräftezehrenden