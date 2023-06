Auf dem bis 25. Juni laufenden Pfalzfest vor der Eberthalle tritt am Samstag ab 18 Uhr die Partyband „Partyfritteuse“ im Bier- und Weindorf auf. Am Sonntag ist ab 15 Uhr Schoppe-Ausklang mit der „Schbreißel-Band“, ebenfalls im Bier- und Weindorf, wie die Marketinggesellschaft Lukom weiter mitteilt. Geöffnet ist das Fest am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht und am Sonntag von 13 bis 22 Uhr. Mehr Programm-Infos im Netz unter www.lukom.com/pfalzfest.