Bob Hanning ist Geschäftsführer der Berliner Füchse und zudem mächtiger Vizepräsident Leistungssport des DHB. Vor dem Duell der Berliner am Samstag in Ludwigshafen spricht er über die Besonderheit der Eulen und die Diskussionen um die WM in Ägypten.

Herr Hanning, gehört die Partie am Samstag bei den Eulen Ludwigshafen zu den unangenehmsten der gesamten Saison, weil der Auftrag auf dem Papier einfach, aber in der Realität viel schwerer ist?

Das