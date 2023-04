Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir in der Mundenheimer Straße Birgit Bubel (66) getroffen. Sie lebt im Musikerviertel in Süd und ist überzeugte Ludwigshafenerin. Aber sie vermisst einiges in der Stadt.

Sie leben im Musikerviertel. Haben Sie die Diskussion um das Kulturcafé Franz & Lissy verfolgt?

Ja. Und ich finde es einfach schade. Leider war ich selbst nie dort, aber