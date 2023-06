Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Weihnachtsmarkt Ralf Leininger getroffen. Der 49-jährige Betriebselektriker hatte seine Freundin zur Arbeit in Ludwigshafen gebracht und verbrachte hier im Anschluss den Tag.

Das Haus Leiningen ist gerade hier in der Pfalz ein weit verzweigtes Fürstengeschlecht. Gehören Sie da eventuell dazu?

Da müsste ich noch einmal nachschauen. Eventuell bin