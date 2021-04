Kritiker der Corona-Auflagen demonstrieren am Freitag in Ludwigshafen und Mannheim unter anderem gegen Zwangsimpfungen und Maskenpflicht. Sie wollen Flugblätter verteilen und damit gegen die aktuelle Corona-Politik mobilisieren. Die Polizei werde die Proteste überall beobachten, sagte eine Präsidiumssprecherin auf Anfrage. Bei der Stadt als Versammlungsbehörde wurden die Kundgebungen ordnungsgemäß angemeldet.

Wie die Polizei will auch das Ordnungsamt an den vier in Ludwigshafen angekündigten Veranstaltungsplätzen Präsenz zeigen. „Wir sind vor Ort und schauen uns das an“, sagte Rathaussprecher Florian Bittler. Die Kundgebungen seien ordnungsgemäß angezeigt worden – für jeweils zehn Personen pro Standort. Für die Teilnehmer sei die aktuelle Corona-Verordnung des Landes verpflichtend, betonte er.

„Esoteriker, Impfgegner, Rechtsextreme“

Protestiert werden soll in Ludwigshafen auch vor zwei Schulen, wie Rüdiger Stein vom Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus mit Verweis auf Messengerdienste wie Telegram bestätigt, über die sich die Kritiker der Corona-Auflagen austauschten. Dahinter stecken nach Erkenntnissen des Gewerkschafters „Corona-Leugner, Impfgegner, Esoteriker, aber auch Rechtsextreme“.

„Patrioten in Mannheim und Umgebung“

Zu den Gruppen, die zu den Protesten aufrufen, zählen auch die „Patrioten in Mannheim und Umgebung“ (150 Mitglieder). Unter den Demonstranten sollen ferner Mitglieder der Gruppe „Eltern stehen auf“ und diverse Gruppen der „Corona-Verschwörungstheoretiker-Szene“ in der Rhein-Neckar Region sein, berichtet Stein. Mit ihnen in Kontakt stehen soll auch der Sinsheimer Mediziner Bodo Schiffmann, der als eine Leitfigur der Corona-Verschwörungstheoretiker gilt. Unter dem Titel „Der Schwindel-Arzt“ berichtete zuletzt auch das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ über den „Querdenken“-Wortführer und HNO-Fachmann aus dem Kraichgau.

Demo in Mitte, Maudach und in der Gartenstadt

In Ludwigshafen soll laut dem Gruppen-Chat an folgenden Orten demonstriert werden: in der Lutherstraße 14 (Mitte, 9.30 bis 10.30 Uhr), am Rathausplatz (Mitte, 10.40 bis 11.30 Uhr), in der Schlesierstraße 58 (Gartenstadt, Ernst-Reuter-Grundschule, 11.50 bis 13 Uhr) und in der Mittelstraße 2 (Maudach, Alfred-Delp-Schule, 13.30 bis 14.30 Uhr). Wörtlich heißt es im „Patrioten“-Chat: „Methode: kurze Auftritte, Flyer, Plakate, Aufmerksamkeit erregen, weiter ziehen, die Menschen sollen uns wahrnehmen.“

Der Frankenthaler Rüdiger Stein ist Regionsgeschäftsführer des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Vorderpfalz und engagiert sich seit Jahren im Netzwerk gegen rechte Gewalt und Rassismus. Ob das Bündnis Gegendemos organisieren wird, sei „noch in der Absprache“, sagte Stein am Donnerstag mit Blick auf „die schwierigen Rahmenbedingungen“ und das Infektionsrisiko.

Demo vor Speyerer Dom: Aufgeheizte Stimmung

Gegner von Corona-Auflagen aus einer „Querdenker“-Gruppe hatten bereits am Mittwoch in Speyer vor dem Dom demonstriert. Die Anmeldung sei kurzfristig erfolgt, die Kundgebung genehmigt gewesen, teilte die Speyerer Stadtverwaltung mit. Sie spricht von rund 150 Teilnehmern, keinen größeren Zwischenfällen, aber einer aufgeheizten Stimmung. Zu den Auflagen der Freiluft-Veranstaltung hätten Abstandsvorschriften, aber keine Maskenpflicht gehört. Die Organisatoren hätten eine erneute Kundgebung in Speyer angekündigt. Dann würden die Auflagen seitens der Stadt voraussichtlich erhöht, eventuell mit Maskenpflicht. Denn vor allem direkt vor und nach der Kundgebung seien die Auflagen am Mittwoch „nicht ganz so gut eingehalten“ worden.