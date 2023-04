Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Badminton-Regionalligist Post SV Ludwigshafen hätte sich einen Sieg gewünscht, aber schlussendlich war der erste Spieltag auch so etwas wie eine Standortbestimmung. Mit 3:4 unterlagen die Ludwigshafener am Samstag in der heimischen Postsporthalle der dritten Mannschaft vom deutschen Rekordmeister 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim.

Vanessa Poyatos, die mit Doppelpartnerin Natalie Wendt erfolgreich war und das Mixed mit Christoph Mangstl verlor, meinte: „Es war mehr für uns drin.“ Die Saarbrücker waren mit einem