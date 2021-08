Abstiegskampf und Meisterschaftsrennen. Die Ausgangslage der Ludwigshafener Mannschaften in der Zweiten Tennisbundesliga der Damen könnte nicht unterschiedlicher sein. So wartet der TC Oppau am Tabellenende weiter auf den ersten Sieg. An der Tabellenspitze ist hingegen der BASF TC ungeschlagen und kann die Saison entspannt zu Ende spielen.

„Wir wissen, dass wir an diesem Wochenende punkten müssen“, kennt Anne Zehetgruber, Mannschaftsführerin des TC Oppau, die Ausgangslage. Dabei sind die Erfolgsaussichten am Freitag ein bisschen größer. Da hat der TCO ab 12 Uhr den TC SG Heidelberg zu Gast. Die Gäste sind mit Sieg und Niederlage in die Saison gestartet. Am Sonntag spielen die Oppauerinnen hingegen beim Tennisteam Vaihingen/Rohr, das gemeinsam mit dem BASF TC ungeschlagen die Tabelle anführen. „Wenn ich die Aufstellungen der vergangenen Wochen betrachte, dann ist ein Sieg gegen Heidelberg eher möglich“, sagt Zehetgruber. Schwer genug werde die Aufgabe trotzdem, denn das Verletzungspech bleibt treuer Begleiter des TCO. So musste Dana Heimen das Training unter der Woche abbrechen. Ihr Einsatz ist damit ebenso fraglich, wie der von Lena Lutzeier, deren Verletzung vor zwei Wochen sich zwar als nicht so gravierend herausstellte wie angenommen, die aber am Freitag wohl trotzdem weiterhin ausfallen wird. „Wenigstens ist Sofia Shapatava am Wochenende wieder mit dabei“, verrät die Mannschaftsführerin.

Der BASF TC hat für die Aufstellung mehr Variationsmöglichkeiten. Allerdings fehlt es ein wenig in der Spitze, räumt Cheftrainer Steffen Neutert ein: „Unsere vier Topspielerinnen bereiten sich schon in den USA auf die US-Open vor.“ Entsprechend seien die deutschen Spielerinnen im Kader gefordert. „Unsere Matches werden wohl nicht mehr schon nach den Einzeln entschieden sein“, scherzt Neutert. Eine Siegchance sieht er dennoch. Sowohl am Freitag, wenn die BASF-Damen ab 12 Uhr beim MTTC Iphitos München spielen und natürlich auch am Sonntag, wenn ab 11 Uhr der TC SG Heidelberg auf der Anlage an der Weiherstraße zu Gast ist. Schließlich stecke auch im deutschen Kader eine Menge Qualität. Deshalb ist der Aufstieg noch möglich. „Wir werden das ganz sicher nicht verhindern, aber wir können mit stärkeren Aufstellungen auch nicht mit Gewalt darauf spielen“, so Neutert.