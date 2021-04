Klaus Eisele besucht regelmäßig den Hauptfriedhof. Dabei hat der Orbea-Vorsitzende immer einen Zehn-Liter-Eimer voller Körner und anderer Leckerbissen dabei. Mit der Ganzjahresfütterung soll Vögeln und Fledermäusen der Umzug weg von der Hochstraße Nord schmackhaft gemacht werden.

Direkt im „Fluss des Lebens“ auf dem Weg zur Trauerhalle ist die Futterstelle, die Klaus Eisele ansteuert. Hier hängen auch einige der 110 Nist- und Bruthöhlen, die er und die Mitglieder des Orbea-Arbeitskreises für Ornithologie und Naturschutz im Frühjahr im Auftrag der Stadt in Nachbarschaft zur Hochstraße Nord aufgehängt haben. Eine gesetzliche Vorgabe, wie Umwelt- und Baudezernent Alexander Thewalt (parteilos) sagt.

1,2 Tonnen Futter

Rund 1,2 Tonnen Vogelfutter stehen aus dem Hochstraßen-Etat zur Verfügung, um Vögeln und auch Fledermäusen den Umzug in die umliegenden Gebiete, etwa Friedenspark, Friedhof, Ebertpark oder die Nistkästen an Carl-Bosch- und Theodor-Heuss-Gymnasium schmackhaft zu machen. Bei einem Kilopreis von ungefähr einem Euro ist das eine übersichtliche Investition angesichts der Gesamtsumme des Projekts. Aber eine lohnende, ist Eisele überzeugt: „Wir hatten schon in diesem Jahr im Friedenspark eine Belegung von 50 Prozent in den Nisthöhlen.“ Das ist auch für ihn eine Überraschung.

„Wir haben schließlich erst im März damit begonnen, die Nistkästen aufzuhängen. Das ist für die Brut relativ spät.“ Er konnte auch Besonderheiten vermerken. Die Waben einer Baumhummel zum Beispiel, die die eigentlich angedachten Meisen offensichtlich aus der Höhle herausgetrieben hatten und ihrerseits ein Nest anlegten. „Natürlich freuen wir uns auch über Insekten. Die sind schließlich Nahrung für Vögel und Fledermäuse.“

Nicht nur füttern, auch kontrollieren

Bewusst habe man mit den Nisthöhlen und Brutkästen Orte in unmittelbarer Nähe zur Hochstraße Nord ausgewählt. Ein Umfeld, das Eisele nicht alleine füttert und kontrolliert. „Das machen wir bei Orbea als Gruppen.“ Beides gehöre zu den Vorgaben der oberen Naturschutzbehörde. Die Ganzjahresfütterung könne dabei nicht nur Umzugsanreiz sein, sondern zu kompletten Verhaltensänderungen führen. „Mittlerweile hat man festgestellt, dass kleinere Zugvögel im Winter teilweise nicht in den Süden, sondern nach England fliegen.“ Auf den Kanalinseln herrsche dabei ein mildes Atlantikklima und in England würden die Tiere schon seit Jahren über zwölf Monate durchgefüttert. „Dazu müssen wir auch in Deutschland flächendeckend kommen.“ Nur so könnten die Populationen nicht nur stabilisiert, sondern wieder nach oben gebracht werden.

Insgesamt betreue man fast 1000 Niststätten im Ludwigshafener Stadtgebiet, berichtet Eisele. Betreuen, „denn nur aufhängen und füttern bringt nichts. Man muss die Bruthöhlen zwischendurch auch reinigen und kontrollieren.“ Nur so konnte er beispielsweise feststellen, dass die eigentlich als Vogelbruthöhlen gedachten Nistkästen teilweise auch Tagschlafstätte von Fledermäusen sind. „Von männlichen Fledermäusen“, präzisierte er. Denn diese „vagabundieren“ gerne herum, während sich die Weibchen in den eigentlich angedachten Bruthöhlen um den Nachwuchs kümmern.