Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag hat Volker Endres an der Badestelle Blies Wolfgang Steinel getroffen. Der 67-Jährige ist Mitglied im Förderverein und im Sommer täglich an der Großen Blies zu Gast. Außerdem belebt er gerade seine Jugenderinnerungen.

Jemand hat Sie gerade gefragt, ob Sie der Schwimmer im Rhein waren, der diese Tage bei Altrip gesehen worden ist. Wie kommt er darauf?

Ich bin vergangene Woche am Donnerstag